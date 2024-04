Flamengo retorna para Libertadores em fase diferente de Bruno Henrique

Bruno Henrique é um dos trunfos de Tite para estreia na Libertadores - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

Após treinar entre os titulares, Bruno Henrique deve iniciar em campo no jogo entre Millonarios e Flamengo. Aliás, os times se enfrentam nesta terça-feira (02/04), às 19h (Horário de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá (Colômbia), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Flamengo está de volta para Libertadores após oito meses. O último jogo do clube aconteceu em agosto de 2023. Na época, os comandados de Jorge Sampaoli viviam um momento delicado na temporada. No entanto, os jogadores rubro-negros hoje vivem uma fase especial com Tite e chegam confiantes para competição em 2024.

Momentos de Bruno Henrique no Flamengo

O Flamengo não apresentou uma boa atuação na Libertadores de 2023 e acabou sendo eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final. Na época, Bruno Henrique era titular absoluto com Jorge Sampaoli e vivia um momento especial na temporada. O atacante rubro-negro marcou gol nos dois jogos, mas os paraguaios acabaram avançando de fase.

Depois da chegada de Tite, Bruno Henrique perdeu espaço e se tornou reserva no Flamengo. O atacante, que apresentou boas atuações em 2023, não vem se destacando em 2024. O camisa 27 marcou apenas um gol neste começo de temporada e ainda não conseguiu se firmar entre os titulares.

Rei da América em 2019

Bruno Henrique não vive um momento especial no Flamengo. No entanto, entende de Libertadores como poucos. O atacante foi “Rei da América” em 2019 e tem marcado gols decisivos na competição. O camisa 27, dessa forma, pode ser um dos trunfos de Tite na estreia da competição.

Bruno Henrique deve entrar na vaga de Luiz Araújo em campo e pode ser decisivo mais uma vez no Flamengo. O atacante está no clube desde 2019 e é um dos principais ídolos da instituição, com duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas.

