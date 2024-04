Suspenso, Gabigol terá que se preparar em sua mansão de R$ 13 milhões

Gabigol é um dos principais nomes do elenco do Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro não poderá contar com o futebol dele, afinal, está suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping. Aliás, sem poder frequentar até mesmo o CT do Ninho do Urubu, ele terá de trabalhar a parte física em sua mansão. E que casarão!

O jogador mostrou detalhes da casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gabriel vive na mansão desde 2022. A casa é em um condomínio próximo aà praia da Barra e tem toda estrutura necessária para treinar. Aliás, a informação é de que ele comprou o imóvel por R$ 13 milhões.

A casa, afinal, tem 900 metros quadrados, cinco suítes, sauna a vapor, piscina aquecida, espaço gourmet, cinema, três andares, sendo que o último é dedicado exclusivamente para sala de jogos. Aliás, com toda essa estrutura, o Flamengo disponibilizou ao jogador profissionais para acompanhaá-lo nos trabalhos do dia a dia.

Entre um treinamento e outro, Gabigol poderá, afinal, ter várias opções de diversão, como mesa de sinuca, mesa para jogar pôquer, PlayStation 5 e simulador de Fórmula 1.

Além disso, a parede tem um grafite de ídolos do jogador, como Hamilton, Michael Jordan, Pelé, Maradona, Tim Maia e Mano Brown. Também é possível ver desenhos do Mickey e Goku.

