Nottingham vence Fulham e respira na tabela da Premier League

O Nottingham Forest conseguiu resultado importantíssimo nesta terça-feira (2/4) em jogo pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Afinal, em sua casa, o City Ground, recebeu os londrinos do Fulham e venceu por 3 a 1. Hudson Odoi, Chris Wood e Gibbs-White fizeram os gols dos donos da casa. Já Adarabioyo marcou para os visitantes.

O triunfo faz o Nottingham Forest chegar aos 25 pontos. Ainda está em 17º lugar, como o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas abre três de frente para o Luton Town, o primeiro dentro. E como o Luton enfrentará o forte Arsenal, fora de casa, nesta quarta-feira, o Nottingham deve ganhar um respiro nesta briga desesperada para seguir na elite inglesa. Vale destacar que o time perdeu quatro pontos por problemas com o fairplay financeiro. Já o Fulham pára nos 39 pontos, em 12º. Porém, ainda pode perder uma posição.

Legião brasileira

No Nottingham, o zagueiro ex-Corinthians Murillo começou como titular, assim como o ex-Palmeiras Danilo. Ambos fizeram jogo muito bom e deram, cada um, uma assistência para gol. No Fulham, os ex-Flamengo Muniz e Andreas Pedreira foram titulares. Mas, enquanto o atacante desta vez passou em branco, Andreas foi um dos melhores dos londrinos e deu a assistência para o gol. O ex-Corinthians Willian começou no banco e entrou na etapa final.

Nottingham arrasador no primeiro tempo

O Nottingham fez um primeiro tempo surpreendentemente eficaz e saiu para o intervalo vencendo por 3 a 0. Fez o primeiro com Hudson Odoi, em finalização certeira após boa jogada individual pela esquerda logo aos nove minutos. E, aos 19, ampliou num chute de fora da área que parecia despretencioso de Chris Wood após receber do zagueiro Murillo. O técnico do Fulham, vendo que o time estava mal, fez três alterações aos 33 minutos. Um dos que entrararam foi Willian. Mas quem fez gol foi o Nottingham. O terceiro saiu nos acréscimos, em nova jogada pela esquerda. Desta vez quem levou a bola foi Danilo, que rolou para Gibbs-White mandar para a rede.

Vitória confirmada no 2º tempo

No segundo tempo, o Fulham diminuiu logo aos quatro minutos, com Adarabioyo escorando escanteio cobrado por Andreas Pereira. O time londrino tentou voltar ao jogo, mas deu espaços e quase levou o quarto num chute de Neco Williams que foi na trave. O Fulham apesar de ter a bola, pouco perigo oferecia. E saiu no lucro com a derrota por 3 a 1. Afinal, as duas melhores chances na reta final foram do time da casa.

