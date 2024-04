Premier League: Everton busca empate no fim contra o Newcastle

Jogadores de Newcastle e Everton em disputa de bola na Premier League - Foto: Andy Buchanan/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Andy Buchanan/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Newcastle e Everton ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira (2), na partida de abertura da 31ª rodada da Premier League. Isak abriu o placar para os donos da casa no St. James Park, enquanto Calvert-Lewin, de pênalti, garantiu o empate para os visitantes na reta final da partida. No entanto, o resultado foi ruim para os objetivos de ambas as equipes no Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o Newcastle se distanciou da briga por vagas nas próximas competições europeias. Com Bruno Guimarães de titular, o time comandado pelo técnico Eddie Howe deixou a vitória escapar no segundo tempo e, com o ponto somado, chegou a 44, na 8ª posição. Ao mesmo tempo, a diferença para o Tottenham, primeiro clube na zona de classificação para os torneios europeus, é de 13 pontos.

Por outro lado, o Everton foi valente ao buscar o empate fora de casa, mas está com o sinal de alerta ligado na Premier League. Isto porque os Toffees chegaram a 13 jogos sem vitória na competição e lutam para permanecer na elite do futebol inglês. Assim, o clube londrino chegou aos 26 pontos, na 16ª posição, sendo apenas quatro a mais que o Luton Town, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Jogos da 31ª rodada da Premier League

Terça-feira (2/4)

Newcastle 1×1 Everton

Nottingham Forest 3×1 Fulham

Burnley 1×1 Wolves

Bournemouth 1×0 Crystal Palace

West Ham x 1×1 Tottenham

Quarta-feira (3/4)

Brentford x Brighton – 15h30

Arsenal x Luton Town – 15h30

City x Aston Villa – 16h15

Quinta-feira (4/4)

Liverpool x Sheffield – 15h30

Chelsea x Manchester United – 16h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.