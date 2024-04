Juventus vence a Lazio pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Itália

Juventus vence a Lazio pela Copa da Itália - (crédito: Foto: Filippo Monteforte/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Juventus venceu a Lazio por 2 a 0 nesta terça-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Itália. No Allianz Stadium, em Turim, Chiesa e Dusan Vlahovi? garantiram a vitória da Velha Senhora no primeiro confronto. Posteriormente, as equipes voltam a se enfrentar no dia 23 de abril, em Roma.

A outra chave da Copa da Itália conta com Fiorentina e Atalanta, que se enfrentam, pelo primeiro jogo, na quarta-feira.

Como foi o jogo

A Juventus buscou pressionar a Lazio no início da partida e, de certa forma, obteve êxito. Aliás, o time da casa teve um pênalti marcado a seu favor que, posteriormente, foi anulado pela arbitragem (com muita reclamação dos jogadores). A partir da segunda metade da etapa inicial a Lazio cresceu em campo e teve o controle da bola.

No mesmo cenário do início da partida, a Juventus, pressionando, abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. Chiesa recebeu grande passe de Andrea Cambiaso e chutou na saída do goleiro Christos Mandas. Após sofrer o gol, a equipe visitante saiu mais para o jogo, com a Juve se protegendo defensivamente. Dessa forma, a equipe da casa buscou sair no contra-ataque. Foi assim que saiu o segundo gol. Aos 18′, Dusan Vlahovi? ampliou o marcador. A Juventus controlou o placar até o fim do jogo, ficando com a vaga encaminhada para a decisão.

