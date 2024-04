Cristiano Ronaldo só joga o 1º tempo e faz hat trick: Nassr 8 a 0

Rotina no Sauditão. CR7 comemorando um gol. Somente nesta terça-feira, foram três. Mas ele só jogou o primeiro tempo ... - (crédito: Foto: Divulgação / Al Nassr) Jogada10 Jogada10

Cristiano Ronaldo segue arrasador com a camisa do Al-Nassr. Nesta terça-feira (2/4), ele só faltou fazer chover no deserto. Para se ter ideia, apenas no primeiro tempo do jogo contra o Abha, fora de casa, fez três gols (dois de falta) e ainda deu passe para outros dois. O primeiro tempo terminou 5 a 0. CR7 só não fez mais por causa do técnico Luís Castro. Afinal, o ex-Botafogo tratou de poupar seu craque no segundo tempo. Porém, mesmo sem a fera nos 45 minutos finais, o Al-Nassr seguiu mandando a bola na rede. Assim, fechou o jogo com impiedosa goleada por 8 a 0. Com esta surra, o time vai aos 62 pontos, na vice-liderança. Atrás apenas do Al-Hilal, que tem 74 pontos e nesta terça voltou a vencer (seu 31º triunfo seguido, ampliando recorde mundial que já entrou no Guinness Book).

Alem dos três gols de CR7, o Nassr marcou com Mané, Sulaiheem, Gharreb e Al Aliwa (dois). O Abha, que não tem a pior defesa do Sauditão por acaso, está em penúltimo, com 22 pontos e sério risco de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Sauditão

Cristiano Ronaldo: primeiro tempo sensacional

Cristiano Ronaldo estava arrasador. Antes de fazer o primeiro gol, uma bomba de falta aos 11 minutos, que o goleiro Tatarusanu (ex-Fioretina, Milan e titular da seleção da Romênia por uma década) falhou, já tinha perdido uma chance. Aos 21, novo gol de falta. Mas dessa vez no ângulo, primoroso.

A defesa do Abha não sabia como fazer para marcar CR7, que detonava pela esquerda. Aos 33, invadiu a área e cruzou para Mané fazer 3 a 0. E CR7 mostrou toda a sua categoria ao receber (sempre pela esquerda) e tocar encobrindo o goleiro para fazer 4 a 0. A sensação era a de que o português estava enfrentando um time de juniores. Aos 44, recebeu na área e poderia fazer mais um. Porém, surpreendentemente, não foi fominha e rolou para Sulaiheem fazer 5 a 0. Um primeiro tempo Nota 10 de CR7.

Sem CR7 na etapa final. Mas teve mais gols

Luis Castro tirou a graça ao sacar CR7 no intervalo. Porém, mesmo sem o craque e sem Mané, poupados, o time visitante seguiu deitando e rolando. Ghareeb marcou um belo gol ao receber pela esquerda (o mapa da mina) e chutar cruzado, aos seis. Aos 18, Al-Aliwar ampliou. E o Nassr ainda mandou bola na trave, teve gol anulado e viu o goleiro Tatarusanu fazer duas boas defesas. Porém, aos 41, um chute cruzado de Aliwar fechou o placar em impiedoso 8 a 0. Fora de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.