Com mudanças, Flamengo está escalado para a sua estreia na Libertadores. Confira!

O técnico Tite definiu o Flamengo para a partida contra o Millonarios nesta terça-feira (2), na Colômbia. A principal ausência é o uruguaio De La Cruz, que com quadro de febre não fica à disposição para a partida no Estádio El Martín.

No setor defensiva, o treinador promoveu duas mudanças. David Luiz entrou na vaga de Léo Pereira, que fica no banco. Já na lateral esquerda Matías Viña entra no lugar de Ayrton Lucas, que também fica na reserva.

Já no ataque Bruno Henrique começa ao lado de Cebolinha e Pedro. Enquanto isso, Luiz Araújo fica no banco.

