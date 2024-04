Al-Hilal chega ao 31º triunfo seguido. Aumenta seu recorde mundial

O Hilal (de azul) venceu a 31ª partida seguida - (crédito: Foto: Divulgação /Al Hilal) Jogada10 Jogada10

Ninguém consegue frear o Al-Hilal. Nesta terça-feira (2/4), pelo Sauditão, o time treinado por Jorge Jesus venceu mais uma. Desta vez a vítima foi o Al-Okhdood. Em casa, fez 3 a 0. Os gols foram de Saleh, do brasileiro Malcom e de Al Dawsari.

Esta foi a 31ª vitória seguida do time de Neymar (que está lesionado e não joga desde outubro). Assim, amplia o seu recorde mundial de triunfos seguidos. E segue disparado na frente, com 74 pontos, contra 62 do Al Nassr – que nesta rodada fez 8 a 0 sobre o Abha, com três gols de CR7.

Veja aqui a tabela de classificação do Sauditão

O Hilal fez o primeiro gol numa ótima trama coletiva pela esquerda. A bola chegou até Rúben Neves na entrada da área e ele mandou a bomba. No meio do caminho, Saleh desviou e colocou 1 a 0 no placar. Este foi o resultado do primeiro tempo. Embora, apesar do placar magro, o time sobrava. Ainda assim, quase levou o empate. Mas Jahif chutou e Bono salvou com o pé.

O segundo gol veio aos 21 minutos, num contra-ataque, Malcolm avançou pela esquerda, entrou na área e bateu na saída do goleiro. Pouco depois , aos 28 Rúben Neves roubou a bola no meio de campo, avançou pela direita e cruzou para a conclusão de Al Dawsari.

