Flamengo amplia patrocínio com banco para omoplata da camisa

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite da última segunda-feira, por 130 votos a 6, a ampliação do patrocínio com o Banco BRB. Dessa maneira, a instituição financeira continuará ocupando o espaço da omoplata da camisa rubro-negra. No entanto, se no primeiro trimestre deste ano pagou R$ 6,2 milhões, agora estendeu o vínculo até abril de 2026 e vai desembolsar R$ 25 milhões por ano.

O Flamengo comemorou ainda um novo contrato com o BRB para o Banco Nação, que pertence ao Rubro-Negro, por mais cinco anos. Segundo o “Uol”, houve uma mudança nos moldes da parceria, uma vez que a instituição financeira pagava R$ 0,30 por cliente cadastrado em sua plataforma. Hoje, com o novo vínculo, há um montante mínimo de R$ 15 milhões anuais.

Assim, o patrocínio com o BRB chega a R$ 40 milhões, valor semelhante ao que o banco pagava até 2023. Contudo, o espaço ocupado até o ano passado era o máster, o principal do uniforme. Além disso, o valor mínimo do Banco Nação pode subir para R$ 25 milhões caso o patrocínio não seja renovado ao fim de dois anos, uma vez que o contrato do Banco Nação é ligado ao da camisa.

Com a confirmação do novo contrato de patrocínio com o Banco BRB, o uniforme do Flamengo está avaliado em R$ 240 milhões anuais. Veja as marcas que estampam o manto e os valores pagos por cada uma.

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 25 milhões/ano

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões

Zé Delivery (meião): R$ 6,8 milhões/fim de 2024

