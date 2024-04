Jogão! Sporting segura o Benfica e é finalista da Taça de Portugal

Di Maria, do Benfica, tenta jogada. Sporting levou a melhor - (crédito: Foto: Divulgação / Benfica) Jogada10 Jogada10

O Sporting confirmou a vantagem que tinha e está na final da Taça Portugal. Nesta terça (2), pelo jogo da volta da semifinal, os Leões empataram em 2 a 2 com o Benfica, no Estádio da Luz, e garantiram vaga na grande decisão. Na ida, o Sporting havia vencido por 2 a 1, em casa.

Agora os times voltam a chave para a Liga Portugal, onde repetem o duelo, desta vez pela 28ª rodada. Os Leões lideram a liga, com 68 pontos, um a mais que o Benfica. A partida acontece no sábado (6), às 16h30 (de Brasília).

O jogo

Quem saiu em busca do primeiro gol foi o Benfica, que precisava do resultado positivo. Não à toa, apesar de ter menos a bola, os Encarnados foram quem mais levaram perigo na primeira metade do jogo. O atacante Tengstedt fez o goleiro Israel trabalhar na primeira grande oportunidade do primeiro tempo. O placar insistiu em ir para o intervalo no 0 a 0, porém.

Na etapa final, no entanto, os gols começaram a sair. O Sporting ampliou sua vantagem ao abrir o marcador logo aos 2′, com um golaço de Hjulmand, que complementou assistência de Gyokeres em chutaço de fora da área: 1 a 0 para os visitantes.

Depois, uma sequência de gols. O Benfica buscou o empate em bela cabeçada de Otamendi após cruzamento de David Neres (8′), mas o Sporting voltou a ficar na frente do placar, com Paulinho (10′). Aos 19′ foi a vez de Rafa Silva empatar pelo Benfica.

Os Encarnados insistiram pelo terceiro gol, que levaria o duelo para os pênaltis. Israel, no entanto, salvou o Sporting, em especial em chute de fora da área de Di María, e segurou o empate, classificando os Leões para a grande decisão.

? ???????????????????????????? ???????? ????????????????????!!! ???? ? Hjulmand e Paulinho#SLBSCP // 2-2 pic.twitter.com/UyD5uszgLG — Sporting CP (@SportingCP) April 2, 2024

O Sporting chega em sua 30ª final de Taça de Portugal, tendo conquistado o título em 17 oportunidades. Somente Porto (19) e Benfica (26) venceram mais vezes. O último título dos Leões, porém, foi já há cinco temporadas, em 2018/19.

A outra semifinal será entre Vitória de Guimarães e Porto. O jogo de ida está marcado para esta quarta (3), no Estádio D. Afonso Henriques, às 16h15 (de Brasília). A volta será apenas em duas semanas, no dia 17, no Estádio do Dragão.

