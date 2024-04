Vasco e América-MG chegam a acordo e farão jogo-treino

Vasco vai receber o América em jogo-treino em São Januário - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Visando a disputa o Brasileirão, Vasco e América-MG chegaram a um acordo e acertaram a realização de um jogo-treino, no próximo sábado (6), em São Januário, em jogo-treino. O Cruz-Maltino está na Série A, enquanto o Coelho jogará a Série B nesta temporada.

O horário do duelo está marcado para às 17h (de Brasília). A informação é da “Rádio Itatiaia”. A diretoria das duas equipes também determinaram que o duelo será com portões fechados e sem televisionamento.

O confronto deverá ser o último dos clubes antes de suas respectivas estreias no Brasileirão. A CBF ainda não detalhou as tabelas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, mas se sabe que o Vasco estreia entre os dias 13 ou 14, diante do Grêmio, em São Januário.

Já o América, que estará na Segunda Divisão, vai até Ribeirão Preto encarar o Botafogo-SP, entre os dias 20 e 21 de abril.

Antes de enfrentar o Coelho, aliás, o Vasco já fez dois jogos-treinos após a eliminação no Carioca. Goleou o Olaria por 5 a 0, no CT Moacyr Barbosa, e venceu o Volta Redonda, por 2 a 0, em São Januário.

