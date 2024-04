Atlético divulga lista de relacionados e tem baixas importantes

Próprio Gabriel Milito está fora por ter sido expulso na última edição da Copa Libertadores - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético divulgou a lista de relacionados para a estreia na Copa Libertadores, que será contra o Caracas, na Venezuela, na quinta-feira (4). Aliás, para o jogo o Galo tem baixas importantes.

Na lista foi possível perceber a ausência de Edenilson e Rubens. Embora não sejam titulares, são atletas constantemente utilizados pelos treinadores.

A situação de Rubens já é conhecida. Afinal, ele ficou fora do primeiro jogo das finais do Campeonato Mineiro por causa de uma fratura na mão direita. O clube informou que a lesão aconteceu na última quinta-feira (28), durante um treinamento.

Já Edenílson sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo com ruptura de ligamentos, durante treinamento nesta segunda-feira (1), na Cidade do Galo. Ele já faz tratamento médico, no entanto, não estará nos próximos jogos.

Afinal, até mesmo o técnico Gabriel Milito está fora do próximo jogo. Isso porque ele foi expulso na edição passada, quando era treinador do Argentino Juniors. O time será comandado, portanto, por Leandro Ávila.

Os relacionados

Goleiros

Everson

Matheus Mendes

Gabriel Delfim

Laterais

Mariano

Renzo Saravia

Guilherme Arana

Zagueiros

Maurício Lemos

Bruno Fuchs

Jemerson

Igor Rabello

Meio-campistas

Pedrinho

Otávio

Rodrigo Battaglia

Allan Franco

Patrick

Gustavo Scarpa

Igor Gomes

Zaracho

Atacantes

Hulk

Paulinho

Eduardo Vargas

Alisson

Isaac

Cadu

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.