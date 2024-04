Palmeiras divulga valores dos ingressos para decisão do Paulistão

Torcida do Palmeiras deve lotar o Allianz no domingo - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras divulgou, nesta terça-feira (2), os valores dos ingressos para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O duelo do próximo domingo, diante no Santos, será no Allianz Parque, após a derrota do Verdão por 1 a 0 no jogo de ida. E os bilhetes estão custando entre R$ 240 e R$ 500, para não-sócios.

A venda para sócios começa nesta quarta-feira, pela Internet, pelo site ingressospalmeiras.com.br. Aliás, eles têm descontos, de acordo com o plano de cada um. Já o público comum poderá comprar os bilhetes a partir da próxima sexta-feira. A bola rola para a decisão do Paulistão às 18h de domingo.

Confira o valor dos ingressos

Gol Norte: R$ 240

Superior Norte e Sul: R$ 300

Superior Leste e Oeste: R$ 340

Gol Sul: R$ 360

Central Leste: R$ 480

Central Oeste: R$ 500

