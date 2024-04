Alianza Lima (PER) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense terá oito desfalques para a estreia na Libertadores 2024, no Peru - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense inicia sua caminhada na busca pelo bi da Libertadores nesta quarta-feira (3). Assim, os comandados de Fernando Diniz entram em campo para medir forças com o Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo A do torneio continental. Além das duas equipes, Colo-Colo (CHI) e Cerro Porteño (PAR) completam a chave.

Depois da conquista inédita na última temporada, o Tricolor chega como atual campeão e elevou seu patamar no futebol sul-americano. O time peruano, por sua vez, é tradicional na competição, entretanto não tem feito boas campanhas na última década e não vence como mandante, na Libertadores, desde 2012.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da TV Globo e dos serviços de streaming Globoplay e Paramout+

Como chega o Alianza Lima

O clube peruano chega para a sua 29ª participação em Libertadores e sonha em superar a sua melhor participação no torneio: chegou às semifinais em duas ocasiões (1976 e 1978). Então, conquistou a vaga para esta edição depois do vice-campeonato na liga nacional. em 2023. Na atual edição do Campeonato Peruano, o Alianza Lima ocupa atualmente a sexta colocação, com 15 pontos.

Na última quinta-feira (28), aliás, o clube emitiu uma nota oficial comunicando sobre três atletas lesionados. Entre eles, estão os titulares Adrián Arregui e Víctor Guzman e o reserva Axel Moyano.

Como chega o Fluminense

Depois da eliminação no Carioca, o Tricolor teve duas semanas cheias para recuperar seus jogadores e aliviar os prejuízos da curta pré-temporada. O elenco principal se apresentou mais tarde devido à disputa do Mundial de Clubes em dezembro de 2023. No entanto, Fernando Diniz terá nada menos que oito desfalques para iniciar a campanha.

Dessa forma, entre eles estão Manoel (tornozelo esquerdo), Marlon (joelho direito), Keno (tornozelo esquerdo) e Gabriel Pires (joelho esquerdo). Já o atacante John Kennedy e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa cumprem suspensão.

ALIANZA LIMA (PER) X FLUMINENSE

Libertadores-2024 – 1ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 03/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, Lima (PER)

ALIANZA LIMA: Ángelo Campos (Franco Saravia); Jiovany Ramos, Carlos Zambrano e Renzo Garces; Sebastián Rodriguez, Cabellos, Jesús Castillo, Kevin Serna e Juan Freytes; Cecilio Waterman e Hernán Barcos. Técnico: Alejandro Restrepo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Renato Augusto; Douglas Costa (Lima), Jhon Arias e Lelê (Marquinhos).Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiros (URU)

VAR: Esteban Ostojich (URU)

