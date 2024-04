Veja o gol incrível que Viña perdeu no duelo Millonarios x Flamengo

Panorâmica da jogada em que Bruno Henrique tocou e Viña entrou livre - (crédito: Foto: Reprodução/ESPN) Jogada10 Jogada10

No primeiro tempo do jogo em que enfrentou o Millonarios, nesta terça-feira (2/4), o Flamengo, com uma escalação inédita e alguns titulares no banco, deixou a desejar. O placar ficou no 0 a 0 nesses 45 minutos iniciais, com o Fla com menor posse de bola e finalizações, além de levar uma bola na trave. Mas, nos dez primeiros minutos neste duelo no El Campín, o Rubro-Negro teve duas chaces claríssimas. Uma com Bruno Henrique que o goleiro Montero defendeu. Outra com Viña. E o gol que o lateral-esquerdo uruguaio perdeu foi de lascar.

O lance foi logo no início, aos 4 minutos. Cebolinha cruzou da esquerda para a direita e Bruno Henrique cabeceou para a segunda trave. Viña e Pedro estavam livres na altura da pequena área. Desmarcados, com goleiro Montero batido e gol livre. Como Viña estava à frente, o lateral-esquerdo, que começou na vaga de Ayrton Lucas, se adiantou e bateu de primeira. Mas nas alturas. Veja abaixo:

