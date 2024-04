Kaiserslautern encerra saga do Saarbrücken e é finalista da Copa da Alemanha

Kaiserslautern e Saarbrücken duelaram nesta terça, por vaga na final da Copa da Alemanha - (crédito: Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Kaiserslautern está na final da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira (2), a tradicional equipe do futebol alemão e vice-líder da Segunda Divisão derrotou por 2 a 0 o Saarbrücken (da Terceira). Assim, garantiu presença na decisão que ocorrerá no dia 25 de maio contra o vencedor do confronto entre Bayer Leverkusen e Fortuna Düsseldorf.

O destaque ficou por conta de Almamy Touré, com um gol e uma assistência. Inicialmente, o jogador do Mali fez cruzamento para Marlon Ritter cabecear – a bola passou por baixo das pernas de Schreiber. Depois, também de cabeça, assegurou a classificação de sua equipe.

Desse modo, chega ao fim a saga do Saarbrücken, que eliminou nada menos do que três clubes de peso da Bundesliga: Bayern Munique, Eintracht Frankfurt (oitavas) e Borussia Mönchengladbach (quartas).

O Kaiserslautern, aliás, irá disputar sua oitava final de Copa, a primeira desde 2003, quando levou a pior por 3 a 1 diante do Bayern de Munique. Tetracampeão alemão (1951, 1953, 1991 e 1998), o clube também faturou a Copa da Alemanha nas edições de 1990 e 1996.

E a outra semifinal?

A outra chave será definida nesta quarta-feira, quando o Bayer Leverkusen, líder isolado do Campeonato Alemão e invicto na temporada há 39 partidas (34 vitórias e cinco empates), somadas todas as competições, encara o Fortuna Düsseldorf, que ocupa o terceiro lugar da Segundona alemã.

