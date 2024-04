Fiorentina x Atalanta: onde assistir e escalações

Fiorentina se prepara para a semifinal da Copa da Itália - (crédito: Foto: Divulgação/Fiorentina) Jogada10 Jogada10

Fiorentina e Atalanta se enfrentam, às 16h (horário de Brasília), nesta quarta-feira (3), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pela semifinal da Copa da Itália, no jogo de ida da semifinal. No dia 24, em Bergamo, as equipes voltam a se encontrar. Quem passar, portanto, se garante na final da competição.

Na outra semifinal, em casa, nesta terça-feira (2), a Juventus saiu na frente da Lazio.

Como chega a Fiorentina?

A Viola não tem um retrospecto muito favorável. Afinal, só venceu três partidas das últimas dez, apesar de uma classificação para as quartas de final da Conference League. Em contrapartida, o ataque vem funcionando. Assim, a equipe marcou 18 gols neste recorte.

Para o duelo, o técnico Vincenzo Italiano deve mandar a seguinte formação: Terracciano; Kayode, Ranieri, Milenkovic e Biraghi; Melo, Mandragora e González; Beltran, Sottil e Belotti.

Como chega a Atalanta?

Há quatro jogos sem perder, a Atalanta entra em campo para ser uma das forças do futebol local. Garantida nas quartas de final da Liga Europa, o time também busca se aproximar do pelotão de frente da tabela do Campeonato Italiano.

Para o embate desta semana, o técnico Gian Piero Gasperini deve colocar em campo um time com: Musso; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon e Ruggeri; Koopmeiners; Lookman e Scamacca.

Onde assistir?

ESPN (TV fechada) e da Star+ (streaming)

