Torcida do Al-Hilal faz mosaico 3D do game Mortal Kombat; veja imagens

Os torcedores do Al-Hilal surpreenderam nesta terça-feira (2), em Riade. Prepararam um mosaico inusitado em apoio ao time antes do triunfo por 3 a 0 diante do Al-Okhdood. Atrás de um dos gols do Estádio Rei Fahd, foi reproduzida uma imagem 3D do personagem Scorpion, do game Mortal Kombat, estilizado com as cores e o escudo do clube saudita.

Com o resultado positivo desta terça, o Al-Hilal do técnico Jorge Jesus chegou à sua 31ª vitória consecutiva. Depois de superar o recorde mundial do futebol masculino, com 28 triunfos em sequência, o time almeja romper o maior feito do esporte, que pertence à equipe feminina do Lyon, com uma série de 41 vitórias.

O Al-Hilal permanece na liderança isolada do Campeonato Saudita, com 74 pontos. O Al-Nassr, segundo colocado, aparece com 12 pontos de desvantagem.

