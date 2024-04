Com gols de pênalti, Barcelona e Cobresal igualam na Libertadores

Partida no Chile foi definida na marca da cal - (crédito: Foto: PEDRO Tapia/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

No primeiro jogo do grupo onde está o São Paulo, na Libertadores, não houve vencedor. Cobresal e Barcelona de Guayaquil duelaram no Estádio Zorros del Desierto onde dois tentos de penalidades máximas construíram o marcador de 1 a 1.

O Barcelona, desde o início, se mostrou mais preciso e eficiente em sua ideia de jogo. Com boa exploração dos lados de campo, as grandes chances da primeira etapa caíram nos pés justamente do centroavante Francisco Fydriszewski. Todavia, em cobrança de falta, ele parou em ótima defesa de Leandro Requena. Já em passe recebido dentro da área, o atacante driblou o goleiro, mas bateu pra fora mesmo com o gol vazio.

Na reta final da primeira etapa, os anfitriões apresentaram ligeira melhora. Especialmente, conseguindo sair da marcação mais avançadas dos equatorianos. Porém, com dificuldade para montar as linhas de passes qualificados, não conseguiu levar real perigo ao gol de Javier Burrai no primeiro tempo.

Logo aos dois minutos da etapa complementar, o zagueiro Franco Bechtholdt cortou a bola, dentro da área do Cobresal, com a mão. Desse modo, após revisão do Árbitro de Vídeo, a penalidade para os equatorianos foi assinalada. Na batida, Fydriszewski optou pela potência e encheu o pé, no meio da meta, abrindo a contagem para o Barce.

Em vantagem, os visitantes recuaram suas linhas e, optando por investir nos contra-ataques, deram espaço para a crescente dos chilenos. Assim, com as dificuldades do time de El Cobre armar lances mais elaborados, a grande chance de igualdade surgiu quando Fydriszewski cortou finalização, com a mão, na pequena área. Após a imediata marcação de pênalti, Leo Valencia bateu no canto esquerdo, com força, e sacramentou o empate.

