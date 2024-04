Cuiabá x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá estreia na copa Sul-Americana em casa diante do Lanús, da Argentina - (crédito: Foto: Asscom Dourado) Jogada10 Jogada10

O Cuiabá enfrenta o Lanús, da Argentina, nesta quarta-feira (2) em sua estreia na Copa Sul-Americana. O embate ocorrerá na Arena Pantanal, com início às 19h (de Brasília). O jogo é válido pela primeira rodada do Grupo E, que também conta com o Metropolitanos, da Venezuela, e com o Deportivo Garcilaso, do Peru.

Onde Assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Cuiabá

Sem dúvida, o começo da temporada 2024 foi como o esperado para o Cuiabá. No Campeonato Mato-Grossense, em suma, o Dourado chegou à final, inclusive vencendo o União Rondonópolis por 1 x 0 no primeiro jogo. Na Copa Verde, ademais, estão nas semifinais e enfrentarão o Vila Nova, com data ainda não confirmada. Na Copa do Brasil, já estão na terceira fase do torneio após superar o Real Noroeste, do Espírito Santo, e a Portuguesa, do Rio de Janeiro. No Brasileirão, por fim, iniciarão jogando fora de casa contra o Athlético Paranense em 13 de abril, e o primeiro jogo em casa será contra o Vitória em 17 de abril.

Como chega o Lanús

Por outro lado, a temporada 2024 do Lanús inegavelmente é de altos e baixos. Na cena doméstica, enfrentaram dificuldades na Copa da Liga Argentina, terminando em 14º lugar na Zona A e sem garantir vaga na fase final. No entanto, com a iminente chegada da Superliga Argentina, há um clima de otimismo pairando no ar. Contudo, a desilusão veio cedo na Copa Argentina. O clube, em resumo, caiu de forma precoce na primeira fase contra o modesto Club El Porvenir. Desse modo, a Copa Sul-Americana pode ser a grande chance para o Granate encerrar o ano de forma positiva.

CUIABÁ X LANÚS

Libertadores 2024 – Segunda fase

Data e horário: 03/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá, (MT)

CUIABÁ: Walter, Bruno Alves, Allyson, Marlon, Rikelme, Lucas Mineiro, Guilherme Madruga, Fernando Sobral, Eliel, Deyverson e Clayson. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

LANÚS: Acosta, Cáceres, Domínguez, Luciatti, Soler Barreto, Aguirre, Peña Biafore, Boggio, Carrera, Moreno e Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Anteelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.