Pedro aponta dificuldade em jogar na altitude e lamenta empate: ‘Sem desculpas’

O Flamengo esteve próximo de sair com a vitória em Bogotá, diante do Millonarios. No entanto, mesmo com um jogador a mais em grande parte do segundo tempo, o time de Tite não conseguiu segurar a pressão da equipe colombiana, que conseguiu o empate (1 a 1). Pedro, autor do gol rubro-negro, falou sobre o resultado após o término da partida. O camisa 9 apontou a dificuldade em atuar na altitude (cerca de 2.600 metros na cidade da Colômbia).

“A gente pontuou hoje, mas claro que queria a vitória. Sabíamos que ia ser um jogo complicado na altitude onde o jogo fica muito mais veloz, a bola muito rápida. Muito diferente do que a gente está acostumado. A respiração também às vezes não vem no campo”, iniciou Pedro.

“Mas sem desculpas. A gente veio preparado, para tentar a vitória. Infelizmente acabamos cedendo um gol, com um a mais, mas paciência. É continuar fazendo bons desempenhos para tentar a primeira colocação no grupo”, completou o atacante.

Com o gol na partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, Pedro chegou a marca de 12 tentos no ano. Aliás, o atacante tem média de um gol por jogo em 2024.

Próximo jogo do Flamengo

Após o confronto em Bogotá, o Flamengo encara o Nova Iguaçu no domingo, no Maracanã, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. No primeiro jogo, o Mais Querido venceu por 3 a 0.

