Defesa de Gabigol entra com efeito suspensivo

A defesa de Gabigol entrou, nesta terça-feira (2), com o pedido de efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte (CAS). A intenção é suspender a sentença proferida ao jogador do Flamengo, suspenso por dois anos por conta de tentativa de fraudar exame antidoping.

Segundo a “Espn”, que divulgou a informação, a defesa de atleta acredita que a resposta para o pedido deve sair entre 10 e 15 dias.

Argumentação da defesa de Gabigol

Para conseguir o efeito suspensivo, a defesa do camisa 10 do Flamengo pede que o processo tenha celeridade, ou seja, rapidez. Além disso, o pedido conta com argumentos que a mesma utilizará no recurso do resultado da punição. Um deles é o placar, que por cinco votos a quatro definiu a pena do atacante.

O escritório de Bichara e Motta é o que defende o rubro-negro.

