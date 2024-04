Na altitude de La Paz, Grêmio estreia na Libertadores com derrota

Grêmio jogou com reservas e acabou batido na Bolívia - (crédito: Foto: Aizar Raldes/AFP) Jogada10 Jogada10

O Grêmio foi mais uma vítima da altitude, na Libertadores. Nesta terça-feira (2), o Tricolor estreou perdendo na competição continental, para o The Strongest, da Bolívia, pelo placar de 2 a 0. A equipe gaúcha, que atuou com um time quase todo de reservas, caiu diante dos bolivianos com um gol em cada tempo, na partida realizada no estádio Hernando Siles, em La Paz.

Primeiro tempo

Mais habituado à altitude, o Strongest começou o jogo melhor do que o Grêmio, criando as primeiras oportunidades. Ursino, o mais perigoso da equipe da casa, assustou em pelo menos duas oportunidades. Mas o gol saiu mesmo em um cruzamento na área: Lino levantou e Ursino, de cabeça, fez 1 a 0. A partir de então, o time da casa diminuiu o ritmo. Mas o Grêmio só foi assustar depois dos 30 minutos. João Pedro Galvão e Nathan Fernandes chutaram com perigo à meta de Viscarra. No fim, os bolivianos até voltaram a chegar com força, mas Marchesin garantiu a meta tricolor.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Grêmio até voltou melhor e quase empatou em duas finalizações seguidas de Galvão e Galdino, que Viscarra defendeu. Renato Gaúcho apostou nas entradas de Bruno Cheron e José Guilherme, mas não houve maior efeito. Aos 27 minutos, Ursino bateu falta de longe, Marchesini defendeu mas deu rebote e Triverio, esperto, apareceu para fazer 2 a 0. Depois disso, os gremistas só conseguiram chegar numa última finalização de Du Queiroz, bem defendida por Viscarra.

THE STRONGEST 2×0 GRÊMIO

Libertadores-2024 – 1ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 02/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

THE STRONGEST: Viscarra; Rojas, Jusino, Caire e Lino; Wayar, Ursino e Ortega; Arrascaita, Triverio e Ramallo. Técnico: Pablo Lavallén.

GRÊMIO: Marchesín; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Dodi, Du Queiroz, Éverton Galdino, Nathan e Nathan Fernandes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Derlis López (PAR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.