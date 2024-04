Garro cobra o Corinthians após empate com o Racing-URU

Corinthians saiu na frente, mas sofreu gol de empate do Racing-URU perto do fim do jogo - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol) Jogada10 Jogada10

Na estreia da Copa Sul-Americana em Montevidéu, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Racing-URU, apesar de ter saído na frente. Após o jogo, o meio-campista Rodrigo Garro mencionou a superioridade do Timão durante grande parte do confronto, mas ressaltou a necessidade de ajustes para que a equipe continue evoluindo ao longo da temporada.

“Controlamos a maior parte do jogo, mas o Racing foi eficiente. Precisamos corrigir alguns aspectos para progredir. Jogar com essa camisa requer um grande esforço, uma vez que a torcida exige muito, e precisamos corresponder. Vamos continuar seguindo pelo caminho certo”, disse Garro à Paramount +.

Garro armou a jogada do gol corinthiano

O meia argentino foi o responsável pela assistência para o gol de Yuri Alberto aos 23 minutos do segundo tempo. No entanto, os uruguaios conseguiram igualar o placar aos 40 minutos, com um gol de Agustin Alaniz.

A próxima partida do Corinthians será na terça-feira seguinte, contra o Nacional-PAR, na Neo Química Arena, às 19 horas (horário de Brasília). O Timão está na segunda posição do grupo F, com um ponto conquistado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.