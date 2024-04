Com gol em Bogotá, Pedro alcança marca pelo Flamengo na Libertadores

Pedro comemorando o gol em Bogotá - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

Pedro foi o autor do gol o Flamengo no empate com o Millonarios na noite de terça-feira (2), na estreia do time brasileiro na Libertadores. Com o tento, aliás, o camisa 9 assumiu, isoladamente, a segunda posição de maior artilheiro do clube na história da competição, com 20 gols.

Anteriormente, o atacante reverência estava empatado com Bruno Henrique, ambos com 19.

Quem lidera a lista é Gabigol, herói dos títulos da Libertadores de 2019 e 2022, com 30 gols. O top-7 conta com outro jogador do atual elenco, além de ídolos do Flamengo.

Veja os maiores artilheiros do Flamengo na Libertadores

1° – Gabigol – 30 gols

2° – Pedro – 20 gols

3° – Bruno Henrique – 19 gols

4° – Zico – 16 gols

5° – Everton Ribeiro – 11 gols

6° – Gaúcho e Tita – 10 gols

7° – Arrascaeta – 8 gols

