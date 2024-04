Athletico sonda Keno, mas Fluminense descarta saída do atacante

Keno em ação com a camisa do Fluminense na última temporada - (crédito: - Foto: Mailson Santana/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Athletico-PR demonstrou interesse em um dos principais atletas do elenco do Fluminense nos últimos dias. Afinal, Keno tem moral com a torcida e é uma peça importante no esquema de Fernando Diniz. No entanto, a consulta do Furacão teve uma resposta rápida O Tricolor descartou a saída do atacante, que era um dos pedidos do técnico Cuca. A informação é do portal ‘ge’.

Dessa forma, o clube paranaense, até o momento, não respondeu a negativa tricolor. Caso manifeste o desejo de ainda contar com o jogador, o Furacão terá que abrir uma nova rodada de conversas para tentar convencer tanto o clube de Laranjeiras, quanto o atleta.

Apesar de ainda não ter apresentado o mesmo futebol da temporada anterior, Keno é uma peça importante na engrenagem de Diniz. A avaliação interna é de que a falta de uma pré-temporada completa afetou diretamente a questão física do jogador. Vale lembrar que o elenco principal do Fluminense se reapresentou mais tarde em virtude da decisão do Mundial de Clubes, em dezembro de 2023.

Velho conhecido de Cuca

No início de março, o clube carioca renovou o contrato do atacante até dezembro de 2025. O interesse do Athletico surgiu por um pedido do técnico Cuca para a sequência da temporada, visto que já trabalhou com o atleta quando comandou o Palmeiras e o Atlético-MG.

Desde que chegou ao Fluminense, em 2023, Keno soma 57 partidas, seis gols marcados e seis assistências, sendo duas delas na final da Libertadores. Na decisão diante do Boca Juniors, no Maracanã, que ficará para sempre marcada no coração do torcedor. O jogador também foi campeão do Carioca e da Recopa Sul-Americana pelo Tricolor.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.