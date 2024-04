Samuel Xavier valoriza trabalho do Fluminense antes da estreia: ‘Bem intenso’

Samuel Xavier participou da decisão da Recopa Sul-Americana diante da LDU, no Maracanã - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense chega para a estreia na Libertadores, em Lima, como atual campeão e chama a atenção da imprensa do continente. Sendo assim, a atividade no CT da seleção peruana contou com uma “invasão” de jornalistas para acompanhar de perto o que o Tricolor apresentará na busca pelo bi. Samuel Xavier, por sua vez, celebrou as duas semanas de trabalho antes do duelo com o Alianza Lima.

“Somos o atual campeão e todos querem acompanhar. Ficamos felizes e sabemos da responsabilidade”, disse o lateral, em entrevista coletiva, antes de completar:

“Foram muito bons esses dias, trabalhamos bem intenso. Particularmente para mim, foi muito bom porque não consegui fazer uma pré-temporada por causa das lesões. Consegui fazer essas sessões de treinamento completas. Acredito que foi bom para a equipe inteira. Trabalhamos bem, o professor deu muitos treinos intensos que não conseguimos fazer neste período de Mundial e início de Estadual”, acrescentou.

Duas semanas de trabalho e desfalques

Vale lembrar que o elenco principal do Fluminense não teve uma pré-temporada inteira, visto que se reapresentou mais tarde. Isso aconteceu em virtude da disputa da final do Mundial de Clubes diante do Manchester City, na Arábia Saudita, no dia 22 de dezembro de 2023.

O lateral tem enfrentado desde o início do ano alguns problemas físicos e lesões. No entanto, está recuperado de um problema na panturrilha e a tendência é que seja titular nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília). Por outro lado, Fernando Diniz não poderá contar com oito atletas.

Entre eles, estão Manoel (tornozelo esquerdo), Marlon (joelho direito), Keno (tornozelo esquerdo) e Gabriel Pires (joelho esquerdo). Já o atacante John Kennedy e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa cumprem suspensão.

“É ruim você perder atletas por lesões, mas isso faz parte do futebol. Acreditamos muito no nosso elenco. Isso é uma prova para a gente, colocar aqueles que não vinham tendo oportunidade e eles aproveitarem da melhor maneira possível” completou Samuel.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.