Vasco utiliza período sem jogos para observar atletas da base

Depois da eliminação para o Nova Iguaçu, o Vasco tem tido um longo período de treinamentos visando a estreia pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Ramón Díaz tem aproveitado o período para observar os jogadores das divisões de base, que podem ser mais aproveitados na sequência da temporada.

Na última terça-feira (2), o goleiro Phillipe Gabriel e os meias JP e Guilherme Estrella se juntaram ao elenco principal para a atividade no CT Moacyr Barbosa. A equipe sub-20 se prepara para a semifinal da Copa Rio, que acontece no próximo domingo, às 10h, diante do Botafogo, no CEFAT, pelo jogo de ida.

O clube carioca tem o costume de chamar jogadores da base para completar treinos do profissional. Isso aconteceu algumas vezes durante o primeiro trimestre do ano. No entanto, neste período de intertemporada o tem sido ainda mais comum a convivência dos meninos com o time de cima.

No entanto, o treinador argentino utilizou pouco os Meninos da Colina em 2024. Ramón Díaz escalou apenas quatro crias da base, sendo três deles como titulares. Nos confrontos com Flamengo, Audax, Fluminense, Volta Redonda, Marcílio Dias, Portuguesa, Água Santa e Nova Iguaçu (os dois da semifinal), os garotos não entraram.

Por fim, Rayan teve 264 minutos, enquanto Julião somente 148. Além disso, Erick Marcus esteve em campo por 107 minutos e Lucas Eduardo apenas por 10.

Estreia pelo Brasileirão

O Vasco fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro no final de semana dos dias 13 e 14 de abril. Todavia, aguarda a CBF desmembrar as datas e horários das primeiras rodadas da competição. Mesmo assim, o clube quer atuar no dia 13 para fazer uma homenagem a seu maior ídolo, Roberto Dinamite, que faria 70 anos nesta data.

