Fluminense estreia nesta quarta-feira pelo Brasileirão Sub-20

O Fluminense terá uma quarta-feira (3) de estreias. Afinal, além da equipe principal, que iniciará a caminhada na busca pelo bi da Libertadores, os Moleques de Xerém também entram em campo. Eles estarão no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), para a disputa da primeira rodada do Brasileirão Sub-20, contra o Cruzeiro.

Na última segunda-feira (1), o Tricolor viajou para Minas Gerais e encerrou a preparação para a estreia. Assim, a equipe não poderá contar com o lateral Esquerdinha, o volante Luis Fernando, o meia Agner e o atacante Felipinho, todos no departamento médico. Por outro lado, a categoria terá o retorno de Thiago Henrique, recuperado de lesão.

Além do volante, a lista de relacionados para o confronto tem outros jogadores com passagem pelo elenco principal do clube, como os laterais Júlio Fidelis e Rafael Monteiro, o zagueiro Kayky Almeida, o volante Dohmann e o atacante João Lourenço.

Após conquistar a competição nacional de forma invicta em 2015, quando a CBF organizou sua primeira edição, o Tricolor busca o bicampeonato sob o comando do técnico Rômulo Rodriguez. A primeira fase será disputada em 19 jogos, classificando para as quartas de final os oito melhores colocados.

O principal torneio de base do Brasil começa em meio à campanha invicta do clube na Copa Rio Sub-20. Classificado antecipadamente como líder de seu grupo, o Fluminense, escalado com time alternativo, vem de empate em 2 a 2 com o Bangu, sábado passado (30/03), no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, pela quinta e última rodada.

