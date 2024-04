Santos encaminha saída de atacante para o Juventude

Marcelinho vai trocar o Santos pelo Juventude - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos) Jogada10 Jogada10

O Santos encaminhou a saída do atacante Marcelinho para o Juventude. O jogador de 21 anos pertence ao Tombense e está emprestado ao time da Vila Belmiro. No entanto, desde a sua chegada, recebeu poucas oportunidades. Assim, ele deve buscar mais chances atuando na equipe da Serra Gaúcha.

Sem espaço no Santos, Marcelinho está verbalmente acertado com o Juventude. O vínculo com o Alviverde vai até o fim da atual temporada, por empréstimo, junto ao clube mineiro. Ele deve chegar no Sul apenas quando terminar o Campeonato Paulista. Afinal, as duas equipes estão envolvidas em finais de estaduais e não vão se movimentar nos bastidores até concluir a competição.

Marcelinho chegou ao Santos após 46 jogos e sete gols marcados pelo Tombense, na última temporada. Revelado pelo Atlético-GO, ele passou pela base do Palmeiras, onde se profissionalizou em 2020. Em seguida, atuou no Vasco, na equipe sub-20, além de Cruzeiro, Ferroviária e Água Santa. Contudo, pelo Peixe foram apenas cinco partidas, sendo uma só como titular. Com isso, totaliza cerca de 110 minutos jogados. Ele não conseguiu balançar as redes.

No Juventude, ele deve brigar por posição com Gilberto, Lucas Barbosa, Edson Carioca, Rildo, Erick Farias, Gabriel Taliari, Ruan, Kleiton. Todos são opções do Jaconero para o setor ofensivo. Jogador de baixa estatura, Marcelinho tem apenas 1,64m e atua nas beiradas do campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.