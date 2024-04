Botafogo x Junior, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30 Botafogo x Junior







Botafogo x Junior - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10 Depois de passar pela pré-Libertadores, o Botafogo faz a sua estreia na fase de grupos da competição nesta quarta-feira (3/4). Às 19h (de Brasília), enfrenta o Junior Barranquilla, um dos grandes do futebol colombiano, no Nilton Santos. O jogo é válido pelo Grupo D, que já teve uma partida: Universitário-PER 2×1 LDU-EQU. Assim, um triunfo deixará o Glorioso na ponta da tabela. E a Voz do Esporte estará fazendo a cobertira desta partida, com seu pré-jogo iniciando às 17h30 (de Brasília). Assim que a bola rolar, Elder Vieira comandará a narração.

Além de Elder Vieira na narração, este jogão conta com Figueiredo Junior nos comentários e Giovanni Danjo nas reportagens. Confira esta partida com a Voz do Esporte, a vencedora do prêmio Aceesp de 2023 como melhor mídia esportiva digital, ao lado do UOL. É só clicar na arte acima e acompanhar tudo a partir das 17h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.