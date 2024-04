Brasileirão Sub-20 começa nesta quarta com mais jogos e investimento recorde

Flamengo é o atual campeão brasileiro sub-20 - (crédito: Foto: Staff Images/CBF) Jogada10 Jogada10

O décima edição do Brasileirão Sub-20 começa, nesta quarta-feira (3), com um novo formato e investimento recorde da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Nesta edição, o torneio passará de 103 para 198 partidas, dando mais visibilidade para a competição e aos atletas que buscam se promover no cenário nacional.

“O Brasileirão Sub-20 será histórico. A edição de 2024 terá o dobro de investimento da CBF e de partidas, além de um formato mais atraente para os clubes, atletas e torcedores. A nova competição mostra o compromisso da CBF de, cada vez mais, valorizar o futebol de base, um verdadeiro celeiro de excelentes atletas para os nossos clubes e para o futebol mundial”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Na primeira fase, que terá 19 rodadas em turno único, as oito equipes melhores colocadas avançam para as quartas de final. Aliás, esta fase será em jogo único, com o mando de campo pertencente ao time melhor posicionado na tabela. A equipe de melhor aproveitamento encara a de pior campanha e, assim, sucessivamente.

Além disso, as semifinais também vão ser em jogos únicos. Por fim, a final será disputada em duas decisões, marcadas para os dias 21 e 28 de setembro.

“Esse fomento ao futebol de base é um compromisso da CBF. Vamos organizar ainda mais competições de base no nosso calendário. A base vem forte”, acrescentou Ednaldo Rodrigues.

Aliás, nesta quarta-feira serão sete jogos de abertura, incluindo o atual campeão Flamengo, que encara o Goiás, fora de casa. Por fim, a primeira rodada se encerra apenas na sexta-feira (5).

Confira os jogos da primeira rodada do Brasileirão Sub-20

Quarta-feira (03)

RB Bragantino x Atlético-MG – 15h

Ceará x Palmeiras – 15h

Goiás x Flamengo -15h30

Cruzeiro x Fluminense – 16h

Bahia x Atlético-GO – 16h

Cuiabá x América-MG – 16h

São Paulo x Athletico Paranaense – 19h30

Quinta-feira (04)

Botafogo x Grêmio – 15h

Sexta-feira (05)

Internacional x Santos – 19h

Corinthians x Fortaleza – 21h30

