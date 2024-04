San Lorenzo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

San Lorenzo x Palmeiras - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (3/4) o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, faz a sua partida de estreia na Libertadores-2024. Às 21h30 (de Brasília), visita o Palmeiras em jogo pelo Grupo F da competição (que também conta com Del Valle-EQU e Liverpool-URU). Não é um grupo fácil. Por isso, o Verdão precisa de um bom resultado para justificar o favorismo e não começar se complicando. Para não perder nada desta partida, que tal acompanhar a cobertura da Voz do Esporte? A transmissão deste duelo se inicia às 20h (de Brasília), com um pré-jogo que te colocará dentro do estádio e trará todas a informações importantes. E com a bola rolando, Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Aceesp de melhor narrador, estará no comando,