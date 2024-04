Bidu volta a jogar uma partida oficial com o Corinthians após quatro meses

Matheus Bidu volta a atuar em um jogo oficial após quatro meses - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Agencia Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Racing, em Montevidéu, nesta terça-feira (02), pela primeira rodada do Grupo F, da Copa Sul-Americana. O resultado não foi bom para as pretensões da equipe na competição. Contudo, o embate ficou marcado para um jogador em especial: Matheus Bidu.

O lateral entrou no intervalo no lugar de Hugo e voltou a atuar pelo Timão em um jogo oficial depois de praticamente quatro meses. Nesta temporada, foi a primeira aparição do jogador, que esteve na lista de negociáveis e próximo de trocar de clube. Ele chegou a estar na mira do Santos, mas o interesse esfriou.

A última partida de Bidu pelo Corinthians havia sido contra o Coritiba, em 6 de dezembro de 2023, no Paraná, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, nesta partida, o Timão jogou com um time de reservas, mostrando que a temporada seguinte não seria fácil para o jogador.

Com Mano Menezes, Bidu recebeu um comunicado que não fazia parte do projeto de reformulação do elenco alvinegro. Entretanto, ele seguiu treinando no CT Joaquim Grava, enquanto esperava uma oferta para deixar o clube. Aliás, neste meio tempo, o Corinthians trouxe Hugo, que estava no Goiás, e o equatoriano Palacios.

Com a demissão de Mano Menezes e a chegada de António Oliveira, Bidu estava sendo observado melhor pela nova comissão técnica. Aliás, o perfil do jogador e a dedicação no dia a dia dos treinos chamaram a atenção, inclusive da diretoria. Assim, os homens fortes do futebol decidiram dar uma nova chance ao atleta.

Matheus Bidu briga por lugar no próximo jogo do Corinthians

Agora, de volta ao dia a dia do Corinthians, Matheus Bidu tenta convencer a comissão técnica que ainda pode ser útil. O Timão volta a campo na próxima terça-feira (9), às 19h, contra o Nacional-PAR, na Neo Química Arena. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

