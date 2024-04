Cruzeiro e Atlético terá maior público em finais desde 1990

Atlético e Cruzeiro terão recorde de público em finais desde 1990 - (crédito: Foto: Divulgação/Staff images Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Cruzeiro e Atlético voltam a campo, neste domingo (7), no Mineirão, pela partida de volta do Campeonato Mineiro. A Raposa ainda tem a vantagem de jogar pelo empate para garantir a taça. No entanto, chama atenção os números nas arquibancadas.

Afinal, a final de 2024 será o maior público desde 1990, quando Cruzeiro e Atlético colocaram 90.145 torcedores no estádio Mineirão. O recorde até então estava na partida entre Galo e Raposa, com 53.572 torcedores.

Atualmente, o time celeste já vendeu 60 mil ingressos. No jogo anterior, foram 42.592 atleticanos. Aliás, o jogo marcou o recorde de público da Arena MRV.

Para a grande final do Campeonato Mineiro, tanto Atlético quanto Cruzeiro estão trabalhando o planejamento. Por exemplo, a Raposa vai fazer a estreia na Copa Sul-Americana, no entanto, não terá Dinneno e Arthur Gomes, ambos com desgaste muscular. Já o Galo vai fazer sua estreia na Copa Libertadores. Para o jogo, o alvinegro perdeu Edenilson e segue sem Rubens, ambos recuperando-se de lesão. O clube alvinegro ainda não confirmou se vai poupar atletas.

