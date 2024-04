Calleri viaja, mas deve desfalcar São Paulo na Libertadores

Calleri deve desfalcar o São Paulo em Córdoba - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/São Paulo) Jogada10 Jogada10

O São Paulo encara o Talleres nesta quinta-feira (04), às 21h, no estádio Mário Kempes, em Córdoba, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Contudo, para a partida de estreia da equipe, o técnico Thiago Carpini deve ter um desfalque importante. Afinal, Calleri não deve ter condições de jogo para atuar na Argentina.

O argentino trata de um rompimento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita e vem trabalhando com os fisioterapeutas do clube. Calleri acreditava que teria condições de enfrentar o Novorizontino, dias depois, mas não se recuperou a tempo. Ele teve que assistir à eliminação da equipe nas arquibancadas do MorumBIS. Agora, ele deve desfalcar a equipe também na Libertadores.

Calleri participou das atividades nesta quarta-feira (03), mas ainda não apresenta as condições físicas ideais para estar à disposição da comissão técnica. As chances de o camisa 9 jogar são pequenas, já que não participou de grande parte dos treinamentos. Contudo, ele deve viajar par Córdoba e acompanhar a delegação na partida.

Existe um cuidado para que o atacante não volte a treinar antes do necessário (e ideal), para que não tenha novos problemas. O São Paulo só quer Calleri quando estiver 100% e isso só deve acontecer contra o Cobresal, no dia 10 de abril, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores.

Nesta temporada, o centroavante tricolor tem 11 partidas disputadas, três gols marcados e duas assistências. Como ele não terá condições, ele deve ser substituído por André Silva, que atuou como titular no jogo-treino do São Paulo contra o Atlético Mogi, neste sábado (30).

