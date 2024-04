Angelina enaltece a disputa da SheBelieves como preparação para as Olímpiadas

Angelina, à esquerda, durante treino da Seleção - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas / CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira estreia na SheBelieves, nos Estados Unidos, no sábado (6), contra o Canadá. A competição é uma espécie de preparação para as Olímpiadas de Paris, em que a Canarinho terá pela frente Japão e Espanha. Assim, a meio-campista Angelina falou sobre a importância da competição no país norte-americano visando as Olímpiadas.

“A gente pegou um grupo difícil, mas se olharmos para os grupos das Olimpíadas, são todos difíceis. Temos a oportunidade agora de talvez jogar com o Japão, o que vai dar uma ideia melhor do que enfrentaremos na competição. E também, o Canadá agora na SheBelieves, vai ser difícil também. Mas é uma boa preparação para a gente nessas Olimpíadas”, disse Angelina à “CBFTV”.

“Acredito que o time tem evoluído bastante. Bastante experiência e meninas novas também. Essa mistura, com certeza, traz algo de positivo para a gente. E eu acredito que a gente vai ter uma grande equipe para as Olimpíadas”, completou.

Reencontro na Seleção

Na Seleção Brasileira, Angelina, jogadora do Orlando Pride encontra com Marta e Luana, suas colegas de clube. Assim, a meia comentou sobre jogar ao lado delas, ressaltando o entrosamento.

“Estou tendo o privilégio de jogar com elas [Marta e Luana] no clube também e isso ajuda bastante no entrosamento. Então, quando a gente chega aqui, nos entendemos no olhar. É um pouco mais fácil de se encaixar no modelo de jogo e ajudar o time em geral”, disse Angelina.

