Liverpool x Sheffield United: escalações e onde assistir

Somente uma zebra tira a liderança do Liverpool na Premier League. Nesta quinta-feira (4), os Reds encaram o Sheffield United, lanterna da competição, às 15h30 (de Brasília), em Anfield Road, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Jurgen Klopp depende apenas de suas forças para conquistar o título nacional.

Como chega o Liverpool

O Liverpool começou a 31ª rodada como líder isolado da Premier League, mas precisa bater o lanterna da competição nesta quinta-feira para seguir no topo da tabela. Isto porque, em caso de tropeço, os Reds podem ser ultrapassados pelo Arsenal enquanto o City pode encostar na briga pelo título.

No momento, os Reds contam com 67 pontos, dois de vantagem para os Gunners, enquanto o clube de Manchester aparece na terceira posição, com 64.

No entanto, o técnico Jurgen Klopp segue com alguns problemas no elenco. Alisson, Diogo Jota, Alexander-Arnold, Matip e Thiago Alcântara, lesionados, estão fora da partida contra o Sheffield. Além disso, Curtis Jones e Robertson aparecem como dúvidas.

Como chega o Sheffield United

Por outro lado, o Sheffield luta contra um quase inevitável rebaixamento para a Championship, a segunda divisão inglesa. Isto porque o clube tem a pior campanha da Premier League com apenas 15 pontos somados em 29 rodadas. Ao mesmo tempo, a diferença para o Nottingham Forest, primeiro time fora da zona da degola, é de 10 pontos.

Além disso, o Sheffield também enfrenta problemas na equipe e terá desfalques para o complicado jogo desta quinta-feira. Ao todo, são nove atletas no departamento médico. São eles: Chris Basham, John Egan, Max Lowe, Rhys Norrington-Davies, Rhian Brewster, Tom Davies, Cameron Archer, George Baldock e Daniel Jebbison.

Liverpool x Sheffield United

31ª rodada da Premier League

Data e horário: quinta-feira, 04/04/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Liverpool: Caoimhin Kelleher; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Joe Gomez; Dominik Szoboszlai, Wataru Endo e Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

Sheffield United: Ivo Grbi?; Mason Holgate, Anel Ahmedhodži? e Jack Robinson; Jayden Bogle, Vinicius Souza, Oliver Arblaster, Gustavo Hamer e Ben Osborn; Oliver McBurnie e Ben Brereton Díaz. Técnico: Chris Wilder.

Árbitro: Stuart Attwell (ING)

VAR: Chris Kavanagh (ING)

Onde assistir: Star+

