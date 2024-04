Borré analisa estreia como titular no Inter e comenta sobre possível dupla com Valencia

Borré em campo pela Sul-Americana - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

Borré estreou como titular no empate sem gols entre Belgano e Internacional. O atacante, dessa forma, concedeu uma entrevista depois do jogo e se mostrou pronto para jogar. O colombiano não atuava por 90 minutos desde dezembro de 2023, quando defendia as cores do Werder Bremen.

“São meus primeiros 90 minutos depois de um certo tempo. Venho me sentindo fisicamente bem para competir”, afirmou Borré.

Futuro do ataque do Inter

O atacante entrou no segundo tempo do jogo diante do Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. No entanto, ele ainda não havia atuado como titular no Inter. O equatoriano é um dos reforços do clube gaúcho para temporada e pode formar futuramente uma dupla com Enner Valencia no ataque colorado.

“É uma pergunta a ser feita ao Coudet (dupla com Valencia). Eu sei que temos grandes jogadores, teremos muitas variações no ataque. Esse é um problema do Chacho, ele que tem que decidir”, disse Borré.

O Internacional está desclassificado do Campeonato Gaúcho. Portanto, os jogadores colorados agora só entram em campo na próxima quarta-feira (10/04), diante do Real Tomayapo, às 21h (Horário de Brasília), no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

