Presidente do Braga critica conduta de Artur Jorge: ‘Assinou um contrato à revelia’

A chegada de Artur Jorge ao Botafogo não está sendo bem vista pelo Braga. Afinal, António Salvador, presidente do clube, direcionou críticas ao técnico português durante uma entrevista coletiva para imprensa.

Negociação de Artur Jorge com Botafogo

“Apesar de estranhar a recorrência com que, a partir de determinado momento, o treinador se começou a referir à sua saída, devo reconhecer que foi com enorme surpresa que soube, por via indireta e sem qualquer solicitação, que, na segunda-feira passada, o treinador Artur Jorge se encontrou em um jantar, em Matosinhos, com o empresário John Textor, tendo chegado a um princípio de acordo para a sua transferência imediata”, disse António Salvador.

“Artur Jorge assinou um contrato à revelia do clube e criou todas as condições para não continuar. Enquanto presidente, restou-me defender ao máximo os interesses do clube”, completou António Salvador.

Artur Jorge já está no Rio de Janeiro e deve assistir ao jogo entre Botafogo e Junior Barranquilla. Afinal, os times se enfrentam nesta quarta-feira (03/04), às 19h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

