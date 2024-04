Fluminense reencontra ‘carrasco’ em sua estreia pela Libertadores

Barcos é uma referência no ataque do Alianza Lima, adversário do Fluminense na estreia - (crédito: - Foto: Divulgação / Alianza Lima) Jogada10 Jogada10

O Fluminense começa sua campanha na busca pelo bi da Libertadores nesta quarta-feira (3), diante do Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, no Peru, às 21h30 (de Brasília). Assim, o Tricolor terá pela frente não só uma equipe tradicional no torneio continental, como também um “carrasco” da última década: o argentino Hernán Barcos.

Aos 39 anos, o jogador teve passagens por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro em solo brasileiro, antes de chegar ao clube peruano. Por lá, aliás, se tornou uma referência técnica no comando do ataque, assim como estufou a rede em 49 oportunidades, com 23 assistências em 117 partidas.

Além disso, com a camisa do Alianza Lima segue com sua comemoração que ganhou destaque no futebol brasileiro, ao tampar um dos olhos e imitar um pirata. Em treze partidas diante do Fluminense, o argentino marcou cinco gols, quatro deles em competições internacionais, segundo dados do portal “O Gol”.

O primeiro aconteceu em 2012 pelo Campeonato Brasileiro, quando defendia o Alviverde. Em campo, estufou a rede na derrota por 3 a 2, em Presidente Prudente. No fim daquela partida, o Tricolor confirmou o tetra do Campeonato Brasileiro, com dois gols do ídolo Fred.

El Pirata deixa o dele

No ano seguinte, El Pirata marcou um gol e deu uma assistência no triunfo do Grêmio por 3 a 0 pela Libertadores, no Nilton Santos. Com a camisa da LDU, do Equador, também carimbou a rede do time carioca. Desta vez, pelas oitavas de finais da Sul-Americana de 2017. Contudo, foi o Tricolor que ficou com a vitória por 2 a 1.

Em 2019, Barcos enfrentou o Fluminense em duas oportunidades com a camisa do Atlético Nacional, da Colômbia, e marcou tanto na ida quanto na volta. Na ocasião, o time carioca venceu por 4 a 1, no Maracanã, e perdeu no Atanásio Girardot, em Medellín, por 1 a 0. Porém, avançou na segunda fase da Sul-Americana.

Gols de Barcos contra o Fluminense

2012 – Palmeiras 2×3 Fluminense – Brasileirão (um gol)

2013 – Fluminense 0x3 Grêmio – Libertadores (um gol)

2017 – LDU 2×1 Fluminense – Sul-Americana (um gol)

2019 – Fluminense 4×1 Atlético Nacional – Sul-Americana (um gol)

2019 – Atlético Nacional 1×0 Fluminense – Sul-Americana (um gol)

