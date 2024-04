Chelsea x Manchester United: escalações e onde assistir

Chelsea e Manchester United - (crédito: OLI SCARFF/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A reta final da Premier League está a todo vapor e a 30ª rodada apresenta o duelo entre Chelsea e Manchester United, que será disputado no Estádio Stamford Bridge, em Londres. O jogo está marcado para às 16h15 (de Brasília).

Gigantes do big-six, ambos vivem um momento de reconstrução e, mesmo sem a ambição do título, Blues e Red Devills querem uma vitória no clássico para acalmar suas torcidas.

Como chega o Chelsea?

Em uma temporada repleta de momentos negativos, Mauricio Pochettino e seus atletas conseguiram encaixar uma boa sequência nas últimas cinco partidas, com direito a três vitórias e dois empates.

Apesar da melhora, o time não subiu muito na classificação e permanece na metade da tabela posição que incomoda a torcida.

Para o clássico em casa, o Chelsea sofre com uma lista enorme de desfalques: Robert Sánchez, Reece James, Ben Chilwell, Levi Colwill, Wesley Fofana, Ugochukwu, Chukwuemeka, Romeo Lavia e Nkunku

Como chega o Manchester United?

O Manchester United chega neste momento decisivo da temporada com o sonho de garantir uma vaga na próxima edição da Champions League. Apesar da distância para o Aston Villa (11 pontos), apenas uma vitória pode deixar o Red Devills vivo na disputa.

Outro fator que empolga o time de Erik Ten Hag é o retrospecto recente contra os Blues. Em cinco jogos, três vitórias e nenhuma derrota.

Na escalação, o United sofre menos que o Chelsea e não terá Tyler Malacia, Luke Shaw, Bayindir e Martial. Todos entregues ao departamento médico.

Chelsea x Manchester United

30ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: quinta-feira, 03/04/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Dorde Petrovic; Malo Gusto, Axel Disasi, Benoït Badiashile, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Connor Gallagher, Mykhaylo Mudryk; Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino

Manchester United: André Onana; Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Raphaël Varane, Aaron Wan-Bissaka; Scott McTominay, Amad Mainoo, Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund e Marcus Rashford. Técnico: Erik Ten Hag

Onde assistir: ESPN e Star+

