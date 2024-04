Com Série D pelo caminho, Nova Iguaçu tem risco de debandada

Nova Iguaçu fez uma campanha consistente e pode perder peças para a sequência do ano - (crédito: - Divulgação: X @oficialnifc/Nova Iguaçu) Jogada10 Jogada10

Na semana em que completou 34 anos de fundação (1º de abril), o Nova Iguaçu terá duas tarefas bem complicadas pela frente, dentro e fora de campo. No Carioca, a derrota por 3 a 0 para o Flamengo no jogo de ida, praticamente encaminhou a decisão. Contudo, o Carrossel da Baixada também se preocupa com a possível perda dos principais nomes do elenco para a sequência do ano.

Nesse sentido, clubes de menor investimento lidam com dificuldades para formar seus elencos. Geralmente, quando despontam com boas campanhas nos estaduais, sofrem por não conseguirem manter o grupo completo para o restante da temporada. Mesmo tendo boa estrutura na Baixada Fluminense, o time Laranja se preocupa, pois terá a disputa da Série D no horizonte.

O primeiro deles já confirmou a saída. O atacante Carlinhos, de 27 anos, que foi artilheiro e campeão da Copa São Paulo pelo Corinthians de 2017, fez um trimestre exemplar pelo Nova Iguaçu. Com oito gols no Carioca, aliás, chamou a atenção do Flamengo e acertou sua transferência. Depois do jogo de volta, portanto, o jogador irá para o clube da Gávea.

Jogadores emprestados

Bill também se destacou com boas atuações e evidenciou a qualidade da formação que o clube construiu em seu CT. Aos 24 anos, depois de passar pelo Flamengo e equipes, inclusive, da Europa, retornou ao Laranjão, onde iniciou nas divisões de base.

Em campo, mostrou que tem talento e também pode significar a ameaça de uma saída. Dessa forma, o atleta tem contrato de empréstimo até o fim de junho e pertence ao Dnipro, da Ucrânia. Além disso, Xandinho chegou vindo do Olaria, Yago, filho de Iranildo, tem contrato com o Fluminense, e Ronald pertence ao Falcon, de Sergipe.

Série D no horizonte

Apesar de iniciar a disputa da Série D do Brasileirão no fim de abril, ainda há dúvidas sobre o futuro de alguns jogadores, que podem se transferir para outros clubes brasileiros na janela entre os dias 1 e 19 de abril. Entre eles, também está o goleiro Fabrício, de 38 anos, que revelou recentemente uma sondagem do Internacional.

“É verdade. O interesse existe, mas como já disse, minha cabeça está focada no Nova Iguaçu. Depois, no futuro, a gente resolve”, disse o goleiro em entrevista à TNT Sports. No entanto, o presidente do clube carioca, Jânio Moraes, também indicou quo arqueiro tem acerto encaminhado com o Colorado.

“Acredito que já perdemos dois. O Carlinhos e o Fabrício, que foi para o Internacional”, declarou o dirigente.

Confira a lista dos contratos do Nova Iguaçu

Albert – 20/9/2024

Alegria – 31/3/2026

Bill – 30/6/2024

Carlinhos – 9/10/2025

Cayo Tenório – 31/3/2026

Gabriel – 31/12/2026

Emerson Carioca – 20/9/2024

Fabrício – 31/8/2024

Fernando – 31/3/2026

Igor Guilherme – 20/9/2024

João Victor – 31/8/2027

Lucas Campos – 20/9/2024

Maicon – 20/9/2024

Marllon – 31/3/2026

Ronald – 20/9/2024

Sergio Raphael – 20/9/2024

Sidney – 20/9/2024

Xandinho – 20/9/2024

Yago – 1/9/2024

Yan – 20/9/2024

Fonte: Bira

