No dia de seu aniversário, Boca Juniors lança novo uniforme

Azul e amarelo foram mantidos no novo uniforme - (crédito: Foto: Divulgação/Boca Juniors) Jogada10 Jogada10

Através de seus canais oficiais, o Boca Juniors aproveitou o advento de seu aniversário de 119 anos, nesta quarta-feira (3), para o lançamento de seu novo modelo de terceiro uniforme.

É fato que as cores básicas do clube de Buenos Aires se mantiveram na indumentária, casos do azul e amarelo. Entretanto, o desenho se utilizou perfeitamente do momento de seu lançamento para rememorar as origens da representação de La Boca.

Conta a história sobre a escolha de cores do clube de um navio vindo da Suécia que ancorou na região portuária da capital argentina. Isso porque o grupo de responsáveis pela decisão teria combinado que a próxima embarcação que ali chegasse seria usada como inspiração.

Desse modo, ao invés da tradicional faixa horizontal em amarelo que cruza o modelo em tom azul, linhas amarelas e em formado de cruz dão contorno na parte direita do peito. Desse modo, criando faixas ao redor do símbolo do Boca Juniors que lembram o desenho da bandeira sueca. Não por acaso, o vídeo promocional para a divulgação do novo uniforme teve jogadores da equipe masculina e feminina como se estivessem em um barco.

Vale ressaltar que o único ponto diferente do azul escuro e amarelo ouro são as tradicionais três listras nas mangas e também na parte do short. Nesse caso, o tom é de um azul ligeiramente mais claro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.