Artur Jorge chega ao Rio de Janeiro para comandar o Botafogo

O português Artur Jorge chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (3), para assumir o cargo de novo técnico do Botafogo. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, por volta das 15h. Ele irá assistir, no Estádio Nilton Santos, a partida entre Botafogo e Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores da América.

Em suas primeiras palavras como treinador do Botafogo, Artur Jorge garantiu que sempre teve o interesse de aceitar a proposta alvinegra. Ele ainda destacou que as conversas com John Textor CEO botafoguense, fluíram da melhor forma. Além disso, o português espera que o time vença o jogo desta quarta, ainda que não esteja na beira do campo.

“Hoje, mais importante do que eu, é ver a equipe começar na Libertadores. Espero que seja com uma vitória e, a partir daí, arrancar na temporada. O processo com Textor foi simples e a minha vontade era vir. Então, foi fácil me convencer. O acerto com os clubes foi fácil a partir de então”, disse Artur.

Contratado junto ao Braga, Artur Jorge custou 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões) ao Botafogo. Com ele, chegam o auxiliar Franclim Carvalho e João Cardoso, o analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes.

