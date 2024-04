Manchester City é Foden e mais 10! Arrasou com o Aston Villa

Foden (à esquerda), celebra um de seus três gols sobre o Aston Villa - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Manchester City, com Phil Foden em estado de graça, fez o seu dever e derrotou o Aston Villa, nesta quarta-feira (3/4), em jogo pela 31ª rodada da Premier League. Derrotou não, goleou! Afinal, no Ettihad Stadium, dominou quase todo o jogo e fez 4 a 1 no time de Birmingham. Foden detonou: marcou três gols. Rodri completou para os donos da casa. O colombiano Jhon Durán fez para o Aston Villa.

O City vai aos 67 pontos, um atrás do Arsenal, que venceu nesta quarta-feira e foi aos 68 pontos. Mas o Liverpool, que tem 67 pontos, ainda joga na rodada (nesta quinta, contra o lanterna Sheffield United) e deve reassumir a ponta isolada do Campeonato Inglês.

City em vantagem no 1ª tempo

Como era de se esperar, o City foi dominante no primeiro tempo. Teve a bola (65%) e muito mais finalizações (12 a 5). Não por acaso saiu na frente com Rodri, aos 11 minutos. O apoiador invadiu a área e tocou de primeira um cruzamento de Doku pela direita. Contudo, o Aston Villa conseguiu o empate aos 20, numa bela jogada concluída por Jhon Durán, entrando pela esquerda e tocando na saída do goleiro Ortega. O City, apesar de ter dificuldade para furar o bloqueio do Aston Villa, acabou saindo em vantagem para o intervalo graças a um gol de falta de Foden, nos acréscimos.

Phil Foden resolve o jogo

Na etapa final, o City mandou nos primeiros dez minutos, batendo quase 80% de posse. Porém, duas jogadas, com Douglas Luiz e Lenglet, quase levaram o Aston Villa ao empate. Mas Ortega foi bem nos lances. E se o jogo poderia se complicar para o City, Foden resolveu a parada. Aos 16, Rodri fez uma jogada sensacional: cortou a marcação e rolou para o chute certeiro de Foden: 3 a 1. Pouco depois, aos 24, Foden aproiveitou uma bola que a defesa do time de Birmingham rechaçou mal e, de fora da área, mandou uma bomba no ângulo esquerdo de Olsen, que, de última hora, substituiu o lesionado Dibu Martínez no arco do Aston Villa. E quase fez o quinto, pois Sérgio Gómez um gol feito.

