Mbappé é o personagem em classificação do PSG

Mbappé foi o grande astro na classificação do PSG contra o Rennes - (crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images)

No Parc des Princes, o PSG recebeu o Rennes e contou com o brilho de Mbappé para vencer o duelo por 1 a 0. Com a vitória, a equipe da capital está na decisão da Copa da França. O rival será o Lyon.

O jogo decisivo foi encarado por muita seriedade pelo time da capital. Com formação titular, o Paris não deu moleza ao rival e pressionou desde os primeiros minutos.

Como se tornou um costume das últimas temporadas, se o PSG marca presença no ataque é sinal que Mbappé está ativo em campo.

O camisa 7 foi o grande nome do jogo e deu muito trabalho ao sistema defensivo do Rennes, que não conseguia parar suas decidas.

Com velocidade e muita agressividade em cima da marcação, o atacante era a grande arma para furar o bloqueio rival, principalmente nos primeiros 45 minutos.

Na reta final do primeiro tempo, quando Mbappé foi derrubado na grande área, ele teve a chance de marcar o gol. Mas a sua cobrança de pênalti parou nas mãos do goleiro Mandanda.

O lance não abalou o atacante, que chamou a responsabilidade e quis contornar o seu erro dentro das quatro linhas. Sendo assim, a resposta veio antes do intervalo. Nova jogada pelo lado esquerdo, corte na marcação e chute rasteiro para vencer o goleiro.

Depois que a vantagem foi construída, o jogador e o Paris diminuíram seu ritmo na etapa final. Mesmo assim, nada que fosse o suficiente para impedir uma classificação a grande final.

Final à vista para Mbappé!

Agora, Mbappé e PSG terão o Lyon na grande final. Em caso de vitória, o ídolo poderá se despedir do clube com mais uma taça nacional.

