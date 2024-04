Alianza Lima x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Chegou a hora do Fluminense, atual campeão da Libertadores, iniciar a sua campanha rumo ao bicampeonato. Nesta quarta-feira (3/4), às 21h30, no Peru, o Tricolor encara o Alianza Lima, um dos gigantes do futebol em seu país. O duelo é pelo Grupo A, que ainda tem outros dois grandes: Colo Colo e Cerro Porteño. Para o torcedor Tricolor não perder nadinha desta partida, a Voz do Esporte preparou uma grande cobertura, que tem início com um esquenta, às 20h. Começou o duelo e o elétrico Christian Rafael estará na narração.