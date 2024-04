Evaristo de Macedo recebe homenagem na Suderj

Evaristo de Macedo foi homenageado pela Suderj por todos os serviços prestados dentro do futebol - (crédito: Foto: Divulgação / CRF) Jogada10 Jogada10

Evaristo de Macedo, amplamente considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, foi homenageado pela SUDERJ (Superintendência De Desportos Do Estado Do Rio De Janeiro) nesta quarta-feira (03). Afinal, aos 90 anos, ele foi lembrado pelos “serviços prestados” ao futebol.

Evaristo de Macedo, inclusive, recebeu uma bola e uma placa das mãos de Renato de Paula, presidente da Suderj.

“É muito gratificante ter os feitos lembrados dessa forma. Agradeço ao Renato pela lembrança e parabenizo pelo trabalho que desenvolve no esporte e na saúde”, comentou Evaristo de Macedo.

O dirigente, por sua vez, elogiou ainda a conduta de Evaristo de Macedo fora das quatro linhas, afinal, o ex-jogador e ex-treinador nunca se envolveu em polêmicas. A Suderj, aliás, tem feito várias homenagens, além de ações de de inclusão social.

“Evaristo é um exemplo para todos que militam no esporte pela sua competência e sua ética”, elogiou Renato de Paula.

Carreira de Evaristo

Após se destacar no Madureira, Evaristo de Macedo chegou ao Flamengo em 1952, onde conquistou três títulos do Carioca e marcou 104 gols. Em seguida, teve passagens por Barcelona e Real Madrid. Na Espanha, se tornou o primeiro jogador a fazer um hat-trick no Camp Nou.

Além das passagens marcantes por Madureira, Flamengo, Barcelona e Real Madrid, Evaristo de Macedo também fez história na Seleção Brasileira. Afinal, na Copa América de 1957, ele marcou cinco gols em cima da Colômbia e alcançou números inéditos na época. Aliás, até hoje, é o único atleta a ter tal feito.

“Além de seus triunfos nos campos, Evaristo é reverenciado por sua ética de trabalho incansável, sendo uma fonte de inspiração para futuras gerações de profissionais do esporte”, elogiou Renato de Paula.

