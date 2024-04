Universidad Católica-EQU x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeirenses irão 'subir a montanha' na estreia - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (4), às 21h30, diante da Universidade Católica, do Equador. A partida acontece em Quito, onde a equipe mineira tentará superar a grande altitude, de quase 3 mil metros, para voltar ao Brasil com pontos. O confronto ocorre, para a Raposa, em meio à decisão do Campeonato Mineiro.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Star+ (streaming) e da ESPN (TV fechada), a partir das 21h.

Como chega a Universidad Católica

O time equatoriano vive um momento positivo em seu campeonato nacional, sem perder há cinco partidas. Como o calendário local é menos corrido que o do Brasil, por exemplo, a equipe tem atuado frequentemente com seu time considerado titular. Na última semana, os comandados pelo argentino Jorge Célico golearam o Orense por 5 a 1, com destaque para Minda, que marcou duas vezes.

Como chega o Cruzeiro

A equipe cruzeirense não tem baixas por ordem médica, mas o técnico Larcamón não irá colocar em campo sua dupla de ataque titular. Arthur Gomes e Dinenno ficaram em Belo Horizonte, poupados para a decisão do Mineiro. Mesmo assim, outras mexidas podem acontecer: Marlon, Lucas Silva e Matheus Pereira podem começar no banco. Dessa forma, Villalba, Cifuentes e Mateus Vital poderão entrar jogando.

UNIVERSIDAD CATÓLICA-PER x CRUZEIRO

1ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data e horário: 04/04/2024 às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Atahualpa, em Quito (Equador)

Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Lopez (PAR)

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Romo; Minda, Vallecilla, Grillo e Requelme; Minda, Martínez e Nieto; Quevedo, Díaz e Cifuente. Técnico: Jorge Célico.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Lucas Villalba); Romero, Lucas Silva (Cifuentes) e Matheus Pereira (Mateus Vital); Robert, Barreal e Rafael Elias. Técnico: Nicolás Larcamón.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.